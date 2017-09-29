При попытке улететь на Кипр задержана гражданская жена полковника Захарченко-СМИ

Подругу скандально известного полковника Дмитрия Захарченко задержали в аэропорту Самары, откуда она собиралась вылететь на Кипр. Женщина подозревается в попытке хищения 16 миллионов долларов у своей знакомой.

Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе. В Басманном суде Москвы рассказали, что следствие уже обратилось в суд с требованием заключить девушку под стражу.

Напомним, во время обысков в сентябре 2016 года у Захарченко было обнаружено порядка 9 млрд рублей. Его обвиняют по трем статьям УК РФ: "Злоупотребление должностными полномочиями", "Препятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования" и "Получение взятки".