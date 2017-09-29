В Челябинске задержан бывший глава администрации Сергей Давыдов.

В Челябинске задержан бывший глава города Сергей Давыдов за мошенничество в особо крупном размере.

Сегодня, 29 сентября, в столице Южного Урала прошли обыски, организованные сотрудниками управления ФСБ. Они действуют в рамках уголовного дела, которое было возбуждено за мошенничество в особо крупном размере (статья 159 УК РВ, часть 4).



Отметим, что обыски прошли в доме экс-градоначальника Сергея Давыдова. Сейчас же в некоторых СМИ появилась информация, что мужчина задержан, и следователь готовит ходатайство в суд о заключении бывшего чиновника под стражу.

По данным силовиков, в 2012–2015 годах было совершено хищение денег в сфере ЖКХ. Вполне вероятно, что речь идет о крупном хищении средство из местного МУПа, который отвечает за подачу тепла. Однако пока подробности операции силовики не разглашают.



Отметим, что Сергей Давыдов имеет высшее юридическое образование и начал свою карьеру с должности следователя. В 1991 году он стал прокурором Центрального района, а с 1997 — и всего Челябинска. После ликвидации ведомства в 2003 году он попал в команду бывшего главы Челябинска Михаила Юревича и стал первым вице-мэром, а в 2010 стал главой города.

Он отказался от участия в выборах в 2014 году, и его место занял нынешний мэр Евгений Тефтелев.