Известная 25-летняя блогер погибла в поместье своего состоятельного друга

Известная 25-летняя блогер из Китая Ли Йолин погибла в поместье своего состоятельного друга. Прославившаяся в сети Instagram под ником Jovi девушка утонула, плавая в бассейне на территории поместья бизнесмена.

Трагедия произошла на острове Сайпан в Тихом океане. При каких обстоятельствах погибла девушка и имя ее друга-богача, пока неизвестно, сообщает Mirror.

Публикация от 微博：刘宥灵Jovie (@yoling.liu)Сен 23 2017 в 4:54 PDT

Ли Йолин получила известно благодаря своими снимками, на которых блгерша была запечатлена в различных образах. Больше всего Ли Йолин любила сниматься в нарядах средневековых принцесс и персонажей видеоигр. Фото в Instagram китаянки "лайкали" более 6,5 тысячи подписчиков.