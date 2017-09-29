В Екатеринбурге идут массовые эвакуации
29 сентября 2017, 12:50 [ «Аргументы Недели. Екатеринбург» ]
В столице Урала идут массовые эвакуации, сообщили "АН. Урал" очевидцы.
"Эвакуировали "Радугу", в рабочих чатах пишут, что также эвакуировали "Алатырь", "Мегу", "Дирижабль" ряд других ТРЦ и школы", - сообщил "Аргументам недели. Урал" сотрудник ТЦ "Радуга Парк".
"Посетители уже покинули территорию, у главного входа и на парковке организованно находятся сотрудники комплекса. Дежурит пожарный расчет и сотрудники полиции. Всё спокойно и без паники", - продолжил он.
По непроверенным данным, всего в Екатеринбурге сегодня было зафиксированно 36 сообщений о взрывных устройствах.