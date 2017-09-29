Дембель из Магнитогорска пропал без вести по пути домой

24-летний Павел Басалгин ехал домой после прохождения службы в армии. Как уточнили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас» из Владивостока в Магнитогорск и пропал. В последний раз он звонил родне 12 августа. С тех пор никто не знает, где он.

Его приметы: рост 175 см, телосложение крепкое, волосы темно-русые, татуировка с изображением кельтского знака в виде костра на правой руке — от запястья до сгиба локтя. Может носить очки.



Если вы знаете, где находится молодой человек, позвоните в поисковой отряд по телефону 3512-777-911, либо +79080533126 (Мария).