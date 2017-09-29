В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве в ночь на пятницу совершено нападение на офис редакции интернет-издания «Лента.ру». Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, в котором расположен офис издания.

Неизвестные разбили стекла и разрисовали стены корпуса на Даниловской мануфактуре нацистской символикой, в том числе свастикой и солнечным крестом. Как сообщается на сайте Ленты.ру, в результате инцидента никто не пострадал.

В полиции сообщили, что злоумышленники разбили окно первого этажа офисного помещения и бросили бутылку с зажигательной смесью внутрь здания, после чего скрылись. Произошло незначительное возгорание.

По данным МВД, сотрудниками полиции принимаются все необходимые меры для установления личности и задержания правонарушителей.