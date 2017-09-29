Челябинск

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

podpiska-pochta

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Происшествия 13+

Пьяный житель Копейска избил 11-месячную падчерицу

29 сентября 2017, 10:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Пьяный житель Копейска избил 11-месячную падчерицу

В минувшую среду в городе Копейске произошла шокирующая история. Пьяный 31-летний мужчина избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок не хотел есть, но он толкал ей в рот бутылочку, а потом избил ребенка. Сейчас малышка находится в реанимации.

- Ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы головы», - рассказали в региональном СК РФ.

По некоторым данным, изверг не оставил на ребенке живого места. Кроме того, он залил ей в рот водку, чтобы она не плакала. Малышке сделали операцию.

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СФ


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//В мире

В США назначен новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

В США назначен новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат США утвердил на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии кандидатуру Уэсса Митчелла, работавшего до этого директором Центра анализа европейской политики. Он, в частности, будет курировать отношения с Россией.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Армия

Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч

Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч

В России впервые сократилось число призывников на десятки тысяч человек. Это произошло за счет контрактников. Если осенью 2016 года призывались на службу 152 тысяч молодых людей, то этой осенью планируется мобилизовать 132 тысяч.

//Общество

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло во все жилые дома в ближайшие дни. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон. В первую очередь отопление подают в детсады, школы и больницы.

//Новости ADWILE

//Расследования

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

//Общество

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в прошлом году. Мужчину, везшего букет, предназначавшийся для его 13-летней дочери, не пустили на борт самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург.

//Спорт

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" назначен Анатолий Емелин. Накануне стало известно об отставкуе главного тренера команды из Ханты-Мансийска Игоря Захаркина.

//Шоу-бизнес

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Как выяснилось, зять Розы Сябитовой, прошедший «кастинг» придирчивой свахи, сбежал через месяц после свадьбы с ее дочкой Ксенией. Роза же потратила на главное событие дочкиной жизни целое состояние - одно только платье невесты обошлось в 800 тысяч рублей.

//Новости партнеров

//Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии.

//Общество

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы.

//Криминал

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской област. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

//Шоу-бизнес

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа уехать из Москвы.

//Происшествия

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве в ночь на пятницу совершено нападение на офис редакции интернет-издания «Лента.ру». Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, в котором расположен офис издания.

//Общество

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

Авиакомпании «ВИМ‐Авиа» удалось договориться с лизингодателями о сохранении самолетов, авиапарк останется под оперативным управлением компании. Лизингодатели сочли реалистичным план вывода авиакомпании из кризиса.

//Общество

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

В России работники в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. Работодатели условно переплачивают ежемесячно 190 млрд руб зарплаты из-за снижения эффективности из-за недосыпа своих сотрудников.

//В мире

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

Госдеп США планирует сократить число сотрудников американского посольства в Гаване после «акустических атак», негативно сказавшихся на здоровье 21 дипломата. Куба отрицает свою причастность к атакам с использованием неустановленного звукового оборудования.

//В мире

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России. 56-летний экс-губернатор штата Юта имеет солидный опыт дипломатической службы. Состояние основателя Huntsman Corp. составило в $1 млрд.

//Наука

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт Хелен Шарман заявила, что колонизации Марса угрожает секс. Специалист сослалась на проведенное исследование, целью которого было составить рекомендации относительно состава будущего экипажа на Марс.

//Общество

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Телеведущий Иван Ургант больше не может молчать. Шоумен пообщался с журналистами и откровенно признался, что он думает о Сергее Шнурове и Владимире Познере, а также о возможном рэп-батле между ними.

//Культура

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Глава комитета Государственной думы по культуре, известный кинорежиссер Станислав Говорухин вместе с другими парламентариями посмотрел фильм своего коллеги Алексея Учителя "Матильда".

//Общество

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

«Яндекс» исследовал коммерческие интересы пользователей российского сегмента интернета. Выяснилось, что больше половины всех переходов по объявлениям – 55% - приходится на долю россиян старше 45 лет.

//Культура

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Угольный эскиз, на котором изображена обнаженная девушка, похожая на Мону Лизу, обнаружена в художественной коллекции во Франции. Эксперты полагают, что рисунок мог использоваться для подготовки к основной работе маслом.

//Криминал

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко по подозрению в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.

//Общество

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам повысить размер выплат каждой категории льготников, чтобы «выплаты были более существенными», написал он на своей странице в Twitter.

//В мире

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки, незамеченные слабой северокорейской ПВО, достигли города Синпхо при облете побережья КНДР. Вблизи портового города располагается полигон, где прошло шестое ядерное испытание.

//Метеоновости

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

В Росгидромете скептически отнеслись к появившейся в СМИ информации о том, что ближайшие дни в столице может выпасть первый снег. Синоптики ведомства считают, что журналисты просто подхватили сенсацию.

//Политика

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в резиденции турецкого лидера за закрытыми дверями в течение двух часов.

//Происшествия

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Пассажирка рейса Москва – Санкт‐Петербург получила травму со своим грудным ребенком, когда сходила с трапа в Пулково. Годовалая малышка и ее 44-летняя мама находятся в больнице.

//Культура

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Сегодня 10 депутатов Госдумы, в том числе имеющих непосредственное отношение к кинематографу (Станислав Говорухин, Елена Драпеко), посетили закрытый показ фильма «Матильда», который состоялся для них в ГУМе.

//Туризм

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры Владимир Мединский предложил исключать из реестра туроператоров компании, которые не предоставляют туристам обратные авиабилеты. Это автоматически приведет к запрету заниматься этой деятельностью и, соответственно, уходу с туристического рынка.

//Политика

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

//Политика

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Политологи составили список губернаторов "на вылет" (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

Эксперты холдинга «Минченко Консалтинг» подготовили доклад под названием «Политбюро 2.0 и губернаторский корпус», в котором представлен анализ деятельности руководителей регионов с января по август 2017 года.

//В мире

В США назначен новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

В США назначен новый помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии

Сенат США утвердил на посту помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии кандидатуру Уэсса Митчелла, работавшего до этого директором Центра анализа европейской политики. Он, в частности, будет курировать отношения с Россией.

//Армия

Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч

Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч

В России впервые сократилось число призывников на десятки тысяч человек. Это произошло за счет контрактников. Если осенью 2016 года призывались на службу 152 тысяч молодых людей, то этой осенью планируется мобилизовать 132 тысяч.

//Общество

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Собянин пообещал дать тепло в дома в ближайшие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал дать тепло во все жилые дома в ближайшие дни. 28 сентября Собянин распорядился начать отопительный сезон. В первую очередь отопление подают в детсады, школы и больницы.

//Расследования

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Центре общественных связей Федеральной службы безопасности РФ сообщили о задержании в Крыму двух российских граждан по подозрению в шпионаже в пользу Украины - мужчины-военнослужащего и женщины.

//Общество

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Бизнесмен отсудил у авиакомпании стоимость завядшего в аэропорту букета

Инцидент, ставший предметом разбирательства, произошел в прошлом году. Мужчину, везшего букет, предназначавшийся для его 13-летней дочери, не пустили на борт самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург.

//Спорт

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером ХК «Югра» назначен Анатолий Емелин

Главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Югра" назначен Анатолий Емелин. Накануне стало известно об отставкуе главного тренера команды из Ханты-Мансийска Игоря Захаркина.

//Шоу-бизнес

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Роза Сябитова оставила сбежавшему зятю только машину

Как выяснилось, зять Розы Сябитовой, прошедший «кастинг» придирчивой свахи, сбежал через месяц после свадьбы с ее дочкой Ксенией. Роза же потратила на главное событие дочкиной жизни целое состояние - одно только платье невесты обошлось в 800 тысяч рублей.

//Экономика

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина высказалась о состоянии банковской системы России

Председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина в эфире телеканала "Россия 24" высказалась о состоянии российской системы. По словам главы ЦБ, банковская система в России сейчас в стабильном состоянии.

//Общество

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

«Регион Амана Тулеева на передовой произвола!»

Кемеровская область гремит большими уголовными делами против областных руководителей Следственного комитета и заместителей губернатора Амана Тулеева. Рыба, как говорится, гниет с головы.

//Криминал

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Вооруженный сельский житель в один день расквитался со всеми недругами

Правоохранители задержали 54‐летнего жителя поселка Шамары Свердловской област. Он зарезал четырех знакомых мужчин, с которыми находился в ссоре. При задержании подозреваемый оказал сопротивление, полицейским пришлось применить табельное оружие.

//Шоу-бизнес

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара поделилась секретом стройной фигуры (ВИДЕО)

Певица Зара - обладательница идеальной фигуры. Артистка разметила фото, демонстрирующее ее точеную фигурку, абсолютно плоский живот в соцсети, и ей сразу задали вопрос: точно ли она мама двоих детей.

//Шоу-бизнес

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

СМИ узнали, кому достанется наследство Рюминой

После смерти прославленной певицы Людмилы Рюминой, которая всю жизнь была одинокой, наследницей ее состояния считалась племянница Лариса. Однако после смерти певицы, скончавшейся в начале сентября от онкологии, Иосиф Кобзон приоткрыл завесу тайны ее личной жизни.

//Шоу-бизнес

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь

Ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ксения Бородина пожаловалась на тяжелую жизнь. Теледива сейчас путешествует в Китае. И эта страна Ксении так понравилась, что она хочет уговорить мужа уехать из Москвы.

//Происшествия

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве совершено нападение на офис редакции «Ленты.ру»

В Москве в ночь на пятницу совершено нападение на офис редакции интернет-издания «Лента.ру». Злоумышленники устроили поджог здания на Варшавском шоссе, в котором расположен офис издания.

//Общество

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

"Вим-Авиа" удалось сохранить свои самолеты

Авиакомпании «ВИМ‐Авиа» удалось договориться с лизингодателями о сохранении самолетов, авиапарк останется под оперативным управлением компании. Лизингодатели сочли реалистичным план вывода авиакомпании из кризиса.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

Работники не высыпаются, а работодатели теряют прибыль

В России работники в среднем не высыпаются 3,7 рабочего дня в неделю. Работодатели условно переплачивают ежемесячно 190 млрд руб зарплаты из-за снижения эффективности из-за недосыпа своих сотрудников.

//В мире

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

США намерены сократить число дипломатов на Кубе из-за «акустических атак»

Госдеп США планирует сократить число сотрудников американского посольства в Гаване после «акустических атак», негативно сказавшихся на здоровье 21 дипломата. Куба отрицает свою причастность к атакам с использованием неустановленного звукового оборудования.

//В мире

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Состоятельный дипломат Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России

Джон Хантсман утвержден на пост посла США в России. 56-летний экс-губернатор штата Юта имеет солидный опыт дипломатической службы. Состояние основателя Huntsman Corp. составило в $1 млрд.

//Наука

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт считает секс главной угрозой колонизации Марса

Британский астронавт Хелен Шарман заявила, что колонизации Марса угрожает секс. Специалист сослалась на проведенное исследование, целью которого было составить рекомендации относительно состава будущего экипажа на Марс.

//Общество

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Иван Ургант: хорошая идея — состязание Познера и Шнурова

Телеведущий Иван Ургант больше не может молчать. Шоумен пообщался с журналистами и откровенно признался, что он думает о Сергее Шнурове и Владимире Познере, а также о возможном рэп-батле между ними.

//Культура

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Депутат Госдумы, режиссер Говорухин поделился впечатлением о фильме "Матильда"

Глава комитета Государственной думы по культуре, известный кинорежиссер Станислав Говорухин вместе с другими парламентариями посмотрел фильм своего коллеги Алексея Учителя "Матильда".

//Общество

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

Россияне старше 45 лет оказались любителями интернет-рекламы

«Яндекс» исследовал коммерческие интересы пользователей российского сегмента интернета. Выяснилось, что больше половины всех переходов по объявлениям – 55% - приходится на долю россиян старше 45 лет.

//Культура

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Во Франции нашли эскиз обнаженной девушки - копии Моны Лизы

Угольный эскиз, на котором изображена обнаженная девушка, похожая на Мону Лизу, обнаружена в художественной коллекции во Франции. Эксперты полагают, что рисунок мог использоваться для подготовки к основной работе маслом.

//Криминал

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

ФСБ задержала главу МВД Камчатки

Сотрудники ФСБ задержали начальника управления МВД по Камчатскому краю Александра Сидоренко по подозрению в участии в финансовых махинациях при строительстве вертолетной площадки в Халактырском аэропорту.

//Общество

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Собянин пообещал повысить размер выплат московским льготникам

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал москвичам повысить размер выплат каждой категории льготников, чтобы «выплаты были более существенными», написал он на своей странице в Twitter.

//В мире

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки приблизились к базе подлодок КНДР

Американские самолеты-невидимки, незамеченные слабой северокорейской ПВО, достигли города Синпхо при облете побережья КНДР. Вблизи портового города располагается полигон, где прошло шестое ядерное испытание.

//Метеоновости

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

Росгидромет: Про первый снег — это громко сказано

В Росгидромете скептически отнеслись к появившейся в СМИ информации о том, что ближайшие дни в столице может выпасть первый снег. Синоптики ведомства считают, что журналисты просто подхватили сенсацию.

//Политика

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Закрытая встреча Путина и Эрдогана длилась два часа

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана продолжались в резиденции турецкого лидера за закрытыми дверями в течение двух часов.

//Происшествия

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Пассажирка рейса Москва – Санкт‐Петербург получила травму со своим грудным ребенком, когда сходила с трапа в Пулково. Годовалая малышка и ее 44-летняя мама находятся в больнице.

//Культура

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Депутаты поделились впечатлениями от закрытого показа "Матильды"

Сегодня 10 депутатов Госдумы, в том числе имеющих непосредственное отношение к кинематографу (Станислав Говорухин, Елена Драпеко), посетили закрытый показ фильма «Матильда», который состоялся для них в ГУМе.

//Туризм

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

Министр культуры Владимир Мединский предложил исключать из реестра туроператоров компании, которые не предоставляют туристам обратные авиабилеты. Это автоматически приведет к запрету заниматься этой деятельностью и, соответственно, уходу с туристического рынка.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

ювелирная неделя моды

//Новости Redtram

//Мы в соцсетях

//Наши партнеры