Пьяный житель Копейска избил 11-месячную падчерицу
29 сентября 2017, 10:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
В минувшую среду в городе Копейске произошла шокирующая история. Пьяный 31-летний мужчина избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок не хотел есть, но он толкал ей в рот бутылочку, а потом избил ребенка. Сейчас малышка находится в реанимации.
- Ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы головы», - рассказали в региональном СК РФ.
По некоторым данным, изверг не оставил на ребенке живого места. Кроме того, он залил ей в рот водку, чтобы она не плакала. Малышке сделали операцию.