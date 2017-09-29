Пьяный житель Копейска избил 11-месячную падчерицу

В минувшую среду в городе Копейске произошла шокирующая история. Пьяный 31-летний мужчина избил 11-месячную дочь своей сожительницы. Ребенок не хотел есть, но он толкал ей в рот бутылочку, а потом избил ребенка. Сейчас малышка находится в реанимации.

- Ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы с диагнозом - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы головы», - рассказали в региональном СК РФ.

По некоторым данным, изверг не оставил на ребенке живого места. Кроме того, он залил ей в рот водку, чтобы она не плакала. Малышке сделали операцию.