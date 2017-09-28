Женщина с грудным ребенком упали с неисправного трапа в Пулково

Пассажирка рейса Москва – Санкт‐Петербург получила травму со своим грудным ребенком, когда сходила с трапа в Пулково. Годовалая малышка и ее 44-летняя мама находятся в больнице.

Перед пассажиркой с ребенком благополучно вышли из самолета 90 человек, но когда она ступила на лестницу, пол прогнулся и женщина с ребенком упали вниз с большой высоты. На месте им была оказана первая помощь, после чего на «скорой помощи» их госпитализировали в больницу. Врачи диагностировали у женщины перелом ноги, малышка получила черепно-мозговую травму, передает «Фонтанка».

Транспортная полиция начала проверку обстоятельств несчастного случая.



