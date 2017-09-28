Глава МВД Владимир Колокольцев пообещал, что расследование наезда на сотрудника ГИБДД не будет ангажированным. Ранее сообщалось, что за рулем Mercedes с номерами правительственной серии АМР находился прапорщик ФСБ.



«Никакой предубежденности, никакой ангажированности и никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется», — цитирует Колокольцева «Интерфакс».



Резонансное ДТП произошло около 10 ч. вечера 25 сентября. Mercedes Benz S450 с госномером АМР выехал на разделительную полосу на Новом Арбате и на большой скорости сбил стоявшего там сотрудника ГИБДД. РБК и «Газета.Ru» также сообщали, что после ДТП с иномарки были скручены номера.



