Челябинская область не входит в десятку самых криминальных регионов страны

Поясняя недавнюю новость о 4-ой позиции Челябинской области в России по количеству зарегистрированных преступлений, начальник ГУ МВД по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев заметил, что статистику нужно уметь правильно толковать, а какой-либо рейтинг - ещё не показатель однозначных тенденций.

- Если в рейтинге Москва зарегистрировала самый большой объём преступлений и заняла первое место, это вовсе не значит, что она является самой криминальной точкой на карте страны. В столице, по скромным подсчётам, проживает от 12 до 14 миллионов человек. Челябинская область обозначена в общем объёме регистрации преступлений, как занимающая 4 место в России. При этом по численности населения мы занимаем 9 место по стране, - говорит начальник челябинской полиции.

Общее количество зарегистрированных преступлений - это показатель активности работы правоохранителей. А самая показательная мера криминогенности региона - уровень преступности в нём. И как раз по этому критерию Южный Урал занимает 12-13 место в России.