Про инцидент с учительницей начальных классов в Санкт-Петербурге «Аргументы недели» ранее сообщали. Учительница маркером написала на лбу второклассника слово «дурак» и будет за это уволена из школы.

Разбирательства по поводу инцидента в школе №684 Санкт-Петербурга закончено, учительница, оскорбившая восьмилетнего ребенка, будет уволена с работы, пишет "РГ" со ссылкой на комитет по образованию Санкт-Петербурга. Мотивировка увольнения – «Совершение аморального поступка, несовместимого с продолжением работы в школе».

Инициатором увольнения выступила дирекция школы, а районная администрация и профильный комитет Смольного это решение поддержали.