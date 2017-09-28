На Южном Урале продают пустые бланки ОСАГО за 100 рублей

В интернете южноуральцы могут купить незаполненные бланки ОСАГО всего за 100 рублей. Прокуратура Советского района Челябинска потребовала закрыть такие сайты.

Заполненные «страховки» с занесением в базу Российского Союза Автостраховщиков стоят на трех сайтах от 2 до 2.5 тысяч рублей, а пустые – всего по 100.

- На сайтах содержатся сведения о невозможности получения страховых выплат в случае ДТП, - отметили в прокуратуре региона.

Как показала проверка, такие сайты не могут оформлять электронные полисы ОСАГО, так как не включены в Проверку утвержденным Российским Союзом Автостраховщиков перечень сайтов. Исковые заявления по этому поводу направлены в Центральный районный суд.