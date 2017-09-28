В Бредах тракторист прокатил горящую покрышку по полю и спалил лес

26-летний тракторист из Бредов «творчески» подошел к задаче убрать солому с поля. Он поджег колесо, прицепил его к трактору и несколько раз прокатил по пашне.

Инцидент произошел в апреле этого года. Искры от горящего колеса раздули пламя, которое перекинулось на лес. В результате реализации бредовой идеи пироман спалил 49 деревьев. Сейчас ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, работы на благо государства и даже колония сроком до четырех лет.

Отметим, что причиненный ущерб в размере 140 тысяч рублей мужчина полностью возместил, но ему все равно придется ответить за свой поступок по закону.