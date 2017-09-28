Пожар на заводе Челябинска тушили 48 человек

Сегодня, 28 сентября, рано утром на территории завода гранитных изделий в столице Южного Урала произошел большой пожар.

Огонь занялся в 7.37 утра, и уже через 13 минут был присвоен повышенный ранг. Возгорание тушили 48 человек и 9 единиц техники.

К половине девятого пожар был локализован. В данный момент его причины устанавливаются. По предварительным данным, никто из людей не пострадал. Сгорели вещи и мебель на втором этаже здания.