Землетрясение произошло в городе Сочи

В городе Сочи рано утром 28 сентября (в 06.35) произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла. Эпицентр толчков находился на глубине два километра и в 15 километрах от Лазаревского района города в горах.

Землетрясение магнитудой в 3,6 балла произошло в у побережья Сочи в 06.35 утра (время совпадает с московским), сообщает РИА Новости. Сейсмологи Сочи сообщают, что подземные толчки почувствовали жители Лазаревского района города. Из жителей никто от внезапной стихии не пострадал, разрушений тоже нет.

Ждать ли сочинцам следующих толчков, специалисты пока наверняка сказать не могут. Для гор Краснодарского края подобные толчки – явление нормальное.