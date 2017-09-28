В интернете появилось видео с места гибели актера сериала «Физрук» Егора Клинаева. Рванее «Аргументы недели» сообщали об этой трагедии. Клинаев остановился, чтобы помочь пострадавшим в ДТП и сам погиб.

Опубликовано видео с места трагической гибели 18-летнего Егора Клинаева, актера сериала «Физрук». Клинаев трагически погиб 27 сентября на 24-м километре МКАД. Актер вышел из машины, чтобы помочь попавшим в аварию людям, но водитель иномарки, которая следовала за машиной Егора, не заметил человека на проезжей части и сбил его. По факту гибели актера заведено уголовное дело.

Егор Клинаев сыграл Никиту Серебрянского в сериале "Физрук" (друг главной героини Саши). Клинаев снимался в фильмах «Частное пионерское» (друг Мишки Хрусталева), «Чемпионы», «Власик. Тень Сталина», «Дельта», «Операция «Кукловод».