Кортеж президента США попал в ДТП

Авария произошла в американском штате Индиана, в городе Индианаполис кортеж Дональда Трампа следовал в аэропорт после посещения города и один из сопровождающих колонну мотоциклист не справился с управлением.

В Индианаполисе (столица штата Индиана, США) в аварию попал кортеж американского президента, сообщает ТАСС.

Дональд Трамп возвращался после выступления в аэропорт, когда на трассе один из мотоциклистов группы сопровождения не справился с управлением и опрокинулся. Мотоциклист получил травмы, но остался в сознании. Лимузин Трампа, прозванный в народе «трампмобилем», задет не был.

У госпитализированного мотоциклиста врачи диагностировали перелом лодыжки. Трамп с борта своего самолета лично позвонил пострадавшему полицейскому и спросил его о самочувствии, пожелав стражу порядка скорейшего выздоровления.