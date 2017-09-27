В Красноуфимске задержали педофила

36-летний ранее судимый житель Красноуфимска надругался над двумя школьницами 15 и 17 лет. Сейчас мужчина находится под стражей. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что его проверяют на причастность к другим преступлениям.



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