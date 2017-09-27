Аккаунты российских звезд в Instagram подверглись атаке интернет-мошенников

Интернет-мошенники атаковали сотни страниц российских знаменитостей в социальной сети Instagram.

Схема, которой пользуются злоумышленники, такова. Сначала аферисты добиваются заморозки аккаунта того или иного известного человека за нарушения правил сервиса. Затем они предлагают своей жертве помощь с разблокировкой страницы, цена этой услуги варьируется от 50 тысяч до 300 тысяч рублей. Так как восстановление аккаунта через переписку с администрацией Instagram отнимает много времени и сил, многие звезды соглашаются с условиями мошенников.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», считают, что аферисты нашли «золотую жилу». Дело в том, что российским сегментом Instagram занимается один сотрудник соцсети. Возможности оперативно решать проблемы пользователей у него нет.