В минувшие выходные екатеринбургский "Ельцин-центр" атаковала стая ворон, сообщает портал "Накануне". Птицы забросали камнями стеклянную крышу здания и частично ее разбили.

"В кротчайшие сроки заменим стекла, и будет размещена установка, которая отпугивает птиц. Опять же, не стоит заострять внимание на "Ельцин-центре". С этой проблемой сталкивалось и Законодательное собрание Свердловской области со стеклянным куполом, и Атриум Палас отель", - цитирует портал пресс-службу "Ельцин-центра".