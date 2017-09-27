В Челябинске возбуждено уголовное дело после смерти роженицы

В Челябинске скончалась после операции кесарева сечения 40-летняя мать близнецов. Ее муж обратился в полицию.

По факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей было возбуждено уголовное дело. Следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Собственное расследование начал и региональный минздрав.

Напомним, что женщина обратилась в роддом ОКБ №3 (больница скорой помощи) по поводу сильных отеков в последнем триметре беременности по направлению собственного врача из частной клиники. Врачи попросили пациентку еще немного потерпеть, однако на следующий день после кесарево сечения, 21 сентября, женщина скончалась в реанимации.

Дети, которые были рождены в результате ЭКО, сейчас по настоянию отца переведены из «тройки» в отделение патологии новорожденных городской больницы №1.