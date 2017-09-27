Учительница начальных классов написала на лбу ребенка - восьмилетнего ученика второго класса -

слово "дурак". Инцидент произошел в Петербурге в школе № 684 "Берегиня".

В этой школе дети придумали себе развлечение - на переменках ручкой расписывают себе фломастерами руки. Родители школьников знают, что у ребя сейчас "такая мода". Учительнице второго класса Ольге Николаевне такая мода на татуировки не понравилась, она пригрозила детям расписать им лбы словом "дурак". Алёшу предупреждение учительницы не насторожило. Мальчишка на переменке баловался росписями тела. Ольга Николаевна свое обещание исполнила. На лбу мальчика появилось слово "дурак". Одноклассников это развеселило. Алёшу спасла учительница ИЗО, помогла отмыть лоб.

Родителям школьник не нажаловался. Мама Алексея узнала о "дураке" на лбу сына от другой родительницы, - сообщает Фонтанка.ру.

Письмо с жалобой направлено в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию.

Учительница подала заявление об увольнении. Родителям ребенка и самому Алёше школа "Берегиня" принесёт извинения.