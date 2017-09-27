В Челябинске водитель джипа потерял сознание и врезался в карету скорой помощи

Авария произошла вчера, 26 сентября, около 18-00, на перекрестке улиц Рылеева и Блюхера. Мужчина за рулем RAV4 почувствовал себя плохо, потерял сознание и врезался в машину скорой помощи.

По словам очевидцев, врачи приложили все усилия, чтобы откачать мужчину, однако он умер, не приходя в сознание. Сейчас в причинах смерти водителя разбираются специалисты судебно-медицинской экспертизы.