В Челябинске водитель джипа потерял сознание и врезался в карету скорой помощи
27 сентября 2017, 09:11 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Авария произошла вчера, 26 сентября, около 18-00, на перекрестке улиц Рылеева и Блюхера. Мужчина за рулем RAV4 почувствовал себя плохо, потерял сознание и врезался в машину скорой помощи.
По словам очевидцев, врачи приложили все усилия, чтобы откачать мужчину, однако он умер, не приходя в сознание. Сейчас в причинах смерти водителя разбираются специалисты судебно-медицинской экспертизы.