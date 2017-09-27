В Подмосковье сегодня похоронят погибшего в Сирии российского генерала Валерия Асапова. Асапов будет похоронен на легендарном Военном мемориальном кладбище, которое расположено в Мытищинском районе Московской области.

Прощание с генералом ранее сегодня состоялось в Уссурийске. Генерал Валерий Асапов был командующим 5-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

Сотни жителей Уссурийска и сослуживцев пришли на траурный митинг. Состоялась панихида по погибшему в Храме Покрова Пресвятой Богородицы. Специально для участия в памятных мероприятиях в Уссурийск прибыло командование ВДВ под руководством начальника штаба — первого замкомандующего ВДВ генерал-лейтенанта Николая Игнатова.

Валерий Асапов погиб на прошлой неделе в Сирии.