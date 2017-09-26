Депутаты Киевского облсовета 26 сентября сошлись в кулачном поединке, когда обсуждали бюджет региона. Один из народных избранников был отправлен в нокаут, после чего дальнейшие прения перенесли.

На заседании по обсуждению вопроса распределения бюджета депутаты Киевского облсовета серьезно подрались, сообщает «Лайф». Представитель президентской фракции вначале бросился портить оборудование в зале, а затем нокаутировал своего коллегу.

Депутат Киевского областного совета Виталий Карлюк нокаутировал нардепа Владислава Хахулина. Продолжать прения стало невозможно еще и потому, что Карлюк не только избил коллегу, но и пульт конференц-системы сломал. Пострадавшего депутата доставили в больницу, а в зал заседаний Киевского облсовета вызвали полицию. По свидетельству журналистов, депутату-драчуну грозит уголовная ответственность.