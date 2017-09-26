СК начал проверку новой информации о мошенничестве туроператоров в Москве

Следователи проверяют информацию о мошеннических действиях туроператоров, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Москве Юлия Иванова.

В Москве, в частности, в Северном административном округе, различные компании, оказывающие услуги в области туристической деятельности, в летне-осенний период этого года продали туры жителям столицы на отдых за пределами России на сумму более 1,5 млн руб. При этом, предварительно, фирмы не могли исполнить обязанности по возврату граждан с мест отдыха.

Как сообщалось ранее, российским туристам в Турции, прибывшим на отдых по линии туроператора TED Travel, приходится самим оплачивать проживание в отелях. Точных данных о сроках вывоза путешественников не поступало.