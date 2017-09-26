В Москве на стройплощадке обнаружили фугас времен ВОВ

На строительной площадке в северном районе Москвы 26 сентября была обнаружена авиационная фугасная бомба времен Великой Отечественной войны. Боеприпас раскопали строители при рытье котлована.

Строители нового дома в Хорошевском районе Москвы на улице Полины Осипенко при рытье котлована обнаружили фугас времен ВОВ и немедленно вызвали МЧС, пишет газета «Известия».

«Эхо войны» марки SC-1800 было весом 1,1 тонны и всех строителей пришлось эвакуировать, а место стройки оцепить. Эксперты выяснили, что вероятный разлет осколков от найденного фугаса – до 1,8 километров. Поэтому бомбу вывезли на специальный полигон и уничтожили там.