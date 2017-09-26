Cуд арестовал 9 объектов недвижимости бывшего сенатора Сергея Пугачева

Басманный суд Москвы арестовал объекты недвижимости экс-владельца Межпромбанка и бывшего члена Совета Федерации Сергея Пугачева по делу о преднамеренном банкротстве, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Речь идет о земельных участках, жилых домах и нескольких нежилых помещениях в Подмосковье.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в преднамеренном банкротстве Межпромбанка. Сразу после возбуждения уголовного дела Сергей Пугачев уехал во Францию, а в 2013 год был объявлен в розыск.

Один из арестованных объектов недвижимости бывшего банкира Сергея Пугачева продан за £1,6 млн. Это Лоуэр Венн Фарм - поместье XVIII века в английском графстве Херефордшир, принадлежащий Пугачеву.