На юге Москвы столкнулось шесть автомобилей

На юге Москвы в аварию попало сразу шесть автомобилей, известно о двоих пострадавших. Одна из машин перевернулась. Кто спровоцировал массовое ДТП, не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Массовое ДТП произошло 26 сентября в Москве на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

Известно, что столкнулось шесть автомобилей. Не смогли поделить дорогу «Лендровер», «Форд Фокус», «Хонда Аккорд», «Шкода Октавиа», «Пежо Эксперт» и «Лексус».

Сообщается, что в массовой аварии пострадало два человека, они госпитализированы.