На юге Москвы столкнулось шесть автомобилей
26 сентября 2017, 20:41 [ «Аргументы Недели. Москва» ]
На юге Москвы в аварию попало сразу шесть автомобилей, известно о двоих пострадавших. Одна из машин перевернулась. Кто спровоцировал массовое ДТП, не сообщается, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Массовое ДТП произошло 26 сентября в Москве на пересечении Каширского шоссе и Пролетарского проспекта, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в полиции.
Известно, что столкнулось шесть автомобилей. Не смогли поделить дорогу «Лендровер», «Форд Фокус», «Хонда Аккорд», «Шкода Октавиа», «Пежо Эксперт» и «Лексус».
Сообщается, что в массовой аварии пострадало два человека, они госпитализированы.