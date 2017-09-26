В Уфе таинственно пропал 11-летний мальчик

Днем 26 сентября в Уфе пропал 11-летний мальчик. Ребенок в 12.36 вышел из школы в сторону дома, но там до сих пор так и не появился. Родители мальчика бьют тревогу и просят жителей города помочь им в поисках.

В Уфе пропал школьник Михаил Кичко. 11-летний ребенок вышел из школы в 12.36, что зафиксировали камеры видеонаблюдения и направился в сторону дома. Однако, дома мальчик до сих пор не появился.

Известно, что домой Миша направлялся один, это зафиксировали камеры наблюдения в школе №155 по улице Ковшовой.

Миша Кичко имеет рост 140 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза зеленые. Ребенок был одет в ярко-синюю куртку с капюшоном и желтой молнией, черные брюки и серые кроссовки с оранжевыми шнурками. У мальчика был школьный рюкзак черного цвета.

Всех, кто видел ребенка, просят сообщить по телефонам: 8-937-496-90-50 (мама Нина), 8-917 -415-49-11 (тетя Милана).