В свердловском лесу нашли труп охотника

В лесу недалеко от свердловского поселка Монетного, нашли труп охотника с огнестрельным ранением. Тайну его гибели раскрыли сотрудники службы уголовного розыска города Березовского совместно с коллегами из ГУ МВД России по Свердловской области и Следственного комитета, об этом рассказал официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых.



По его словам, сообщение о пропаже местного жителя Дмитрия Константинова поступило днем 21 сентября. Установление обстоятельств смерти человека взяли под личный контроль начальник отдела полиции подполковник Сергей Матвиенко и руководитель районного СК Алексей Зырянов, также выезжавшие в тайгу, где произошло ЧП.



Было установлено, что Дмитрий Константинов был на охоте вместе со своим отцом и знакомым. Когда они уже возвращались домой, раздалось несколько выстрелов. Собаки, которые были в лесу вместе с охотниками, инстинктивно бросились в чащу, на звуки. За ними пошел и Дмитрий. Через некоторое время собаки вернулись, но охотника с ними уже не было. После безуспешных самостоятельных поисков отец Дмитрия обратился в полицию.

«Сначала одна из поисковых групп наткнулась на площадку, где недавно браконьеры убили лося. От мощного и красивого животного осталась брошенной лишь его шкура, голова с варварски выколотыми глазами и копыта. При прочесывании местности примерно метрах в 300 от забоя сохатого сыщики увидели то, чего опасались больше всего, — труп разыскиваемого человека. Убили как ненужного свидетеля или случайно, по неосторожности? Оперуполномоченные уголовного розыска и наши партнеры из Следственного комитета тут же стали тщательно отрабатывать эти и другие возможные версии. Участковые незамедлительно приступили к проверке алиби всех владельцев оружия двух ближайших к месту трагедии поселков. Таким образом удалось отыскать ниточку, которая позволила полицейским быстро выйти на след и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Екатеринбурга 1975 года рождения по имени Иван. Когда к нему пришли, он смекнул: раз так скоро вычислили, значит, водить вокруг пальца сыщиков не просто бессмысленно, а себе дороже, после чего дал признательные показания, мотивируя роковой выстрел случайностью, выдал орудие убийства (ружье марки ТОЗ) и написал явку с повинной. Мол, когда приятели разделывали тушу лося, он услышал шорох в темноте и, не думая о возможных последствиях, нажал на курок. Насколько эти слова правдивы, установит начавшееся расследование СК и предстоящее судебное заседание», — рассказал Валерий Горелых.