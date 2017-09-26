В Свердловской области старшеклассница скончалась на уроке литературы

Трагедия произошла в городе Серов Свердловской области. Там в школе № 13 на уроке литературы скончалась ученица 11 класса. Инцидент произошел 26 сентября, девушка внезапно почувствовала себя плохо.

Прокуратура города Серов проводит доследственную проверку по факту смерти школьницы во время урока литературы в городской школе №13.

Известно, что подростку внезапно стало плохо и она упала в обморок, школьный медик проделала необходимые реанимационные мероприятия, но безуспешно. Экипаж «скорой помощи» прибыл в школу через несколько минут, но врачи не смогли спасти девочку, она скончалась. Школьница скончалась в 09.00 по местному времени (07.00 по Москве).