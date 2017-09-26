Надежда Савченко пострадала в ДТП

Народный депутат Надежда Савченко попала в ДТП на трассе между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Инцидент произошел ранним утром 26 сентября.

По ее словам, Савченко ехала вместе со своей сестрой Верой и помощницей Проторченко Татьяной по трассе Н14. Их автомобиль въехал в яму "глубиной до капота", в результате чего женщины, находящиеся в машине, травмировались. Помощник получила травму головы, у Надежды – ушиб грудной клетки и шейного позвонка.

Надежда Савченко уже не раз попадала в ДТП. В Киеве пьяный водитель протаранил машину депутата Надежды Савченко.

Автомобиль с Надеждой Савченко слетел с дороги прямо в кювет в Одесской области.

Машина депутата Рады Надежды Савченко наехала на пожилую женщину на улице Теодора Драйзера в Киеве.