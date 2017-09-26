В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании 13 гостиниц

Массовые сообщения о минировании продолжают поступать в дежурные части Санкт-Петербурга. 26 сентября неизвестные сообщили о минировании тринадцати гостиниц в Северной столице, информация проверяется.

Полиция Санкт-Петербурга 26 сентября приняла 13 анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах в 13 гостиницах Санкт-Петербурга, пишут «Известия».

Спецслужбы провели необходимые мероприятия по проверке гостиниц на предмет обнаружения взрывных устройств. Полиция параллельно принимает меры к установлению личностей звонивших. Правоохранители сообщают, что взрывчатки в отелях обнаружено не было, сообщения о минировании оказались ложными.