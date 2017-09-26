Под Костромой разбился частный самолет

В реку Кешка Костромской области 26 сентября упал одноместный самолет. Есть сведения об одном пострадавшем и о том, что летательный аппарат был самодельным. На месте происшествия работают спасатели.

Легкомоторный одноместный летательный агрегат потерпел крушение в Костромской области, совершив аварийную посадку на воду речки Кешка, пишет «РГ».

По данным регионального ГУ МЧС, крушение произошло в 13.50 (мск). Самолет упал недалеко от дамбы села Татарское. В МЧС также сообщают, что пилот самолета в крушении погиб. Самолет спасателям еще предстоит извлечь из воды. Подробности крушения и конструкции самолета не сообщаются.