В МВД рассказали о погибшем при исполнении инспекторе ДПС

В главке МВД выразили соболезнование семье погибшего инспектора ДПС Сергея Грачева. Его сбил на Новом Арбате Mercedes с проблесковым маячком, ехавший на большой скорости по выделенной полосе.

У 32-летнего лейтенанта полиции остались жена и двое несовершеннолетних детей. МВД обещало оказать семье погибшего необходимую материальную помощь.

В главке рассказали, что Грачев служил в правоохранительных органах с 2003 года. В последнее время числился во втором спецполку ДПС ГИБДД на спецтрассе. Награжден медалью «За отличие в службе» III степени.

ДТП произошло вечером 25 сентября. По данным “Синих ведерок”, автомобиль представительского класса с номерами правительственной серии АМР принадлежит ФСБ. Виновник наезда скрылся с места ДТП.



