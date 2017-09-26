В Троицке пенсионер схватил школьницу за грудь и отправился в колонию

За развратные действия по отношению к школьнице 60-летний сторож техникума в Троицке отправится на три года в колонию.

Нападение произошло в мае этого года. Три 13-летних девочки катались на аттракционах в местном парке, а потом отправились гулять. Когда они разошлись по тропинкам, к одной из них подошел пенсионер. Он обхватил подростка сзади, схватил за грудь и начал говорить ей пошлости.

Как рассказал зампрокурора Троицка Дмитрий Виноградов, девочка закричала и на ее крик прибежали полицейские, которые дежурили неподалеку.

В суде пенсионер признал, что хватал подростка, но был не согласен, что говорил пошлости. Однако суд признал вину доказанной и отправил мужчину на три года в колонию. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.