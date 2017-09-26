В России ищут 14-летнюю челябинку, путешествующую автостопом

14-летняя Валерия Гурошайвели (Кожевникова) ушла из дома в Челябинске в конце лета. По данным поискового отряда Легион-Спас, она может путешествовать автостопом или при помощи приложения Бла-бла-кар и может находиться в любом городе России.

Рост девушки 150-155 см, вес 45-47 кг, среднее телосложение, цвет глаз зеленый, волосы темно-русые (однако могут быть любого цвета), стрижка каре, много сережек в ушах. Особая примета – сломан нос.

Была одета в розовую куртку на молнии без капюшона, синие джинсы, на ногах – черные кроссовки.

Если вы знаете, где находится Валерия, позвоните координатору поисков Ирине: 8(908)053 41 97.

Фото: ПО Легион-Спас