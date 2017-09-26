МВД уточнило информацию о погибших на Кубани паломниках

В краевом управлении МВД по Краснодарскому краю уточнили информацию о погибших в результате столкновения экскурсионного автобуса и грузовика в районе города Горячий Ключ. Погибли шесть человек.

По данным МВД, автобус перевозил паломников, следовавших из Республики Абхазия в Нижний Новгород. В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса. По пути в больницу скончались еще двое пассажиров автобуса. Один человек умер в приемном покое. Ранее сообщалось о семи погибших.

Всего в автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Пострадавшие госпитализированы.

В больницу скорой помощи Краснодара доставлен один человек, в больницу Горячего Ключа - восемь пассажиров.