ГИБДД заинтересовалось видео с лихачом на суперкаре Bugatti в центре Москвы

Столичную госавтоинспекцию заинтересовала видеозапись гонок водителя белого суперкара Bugatti Veyron на Кутузовском проспекте, выложенная накануне в Инстаграме.

Съемка велись из другого автомобиля: был ли это знакомый лихача или посторонний участник движения — пока неизвестно. На кадрах видно, как белоснежный суперкар обгоняет поток машин. При этом максимально разрешенная скорость на этом участке дороги – 80 км/час. Водитель иномарки затеял игру в «шашки»: обгоняя другие машины, он хаотично перестраивается из одного ряда в другой, провоцируя аварийные ситуации на дороге. Госавтоинспекторы уже приступили к изучению видео.



