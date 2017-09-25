Видео, как столб розового дыма стоит над подмосковным Чеховом
25 сентября 2017, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]
В Чехове Московской области продолжает гореть склад бытовой химии. Очевидцы сообщают, что над зданием стелется огромный шлейф розового дыма. Пожар начался сегодня около 15 часов дня.
Столб дыма виден с разных точек города. Ощущается запах гари и хлора.
Пожар произошел на мебельной фабрике, горит склад, на котором хранилась бытовая химия. Жителям советуют отказаться от прогулок и закрыть окна.