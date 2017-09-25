Российский блогер скончался в прямом эфире после укуса ядовитой змеи

31-летний видеоблогер Арслан Валеев, ведущий видеоканала BobCat TV, посвященного экзотическим животным, скончался от укуса ядовитой змеи во время прямой трансляции на YouTube в ночь на 23 сентября.

Валеева укусила черная мамба, которую блогер специально натравил на себя. Речь блогера стала бессвязной, через какое-то время мужчина впал в кому, врачи не смогли его спасти.

Незадолго до трагедии стало известно, что Валеев расстался с женой Екатериной, которую он сильно любил и ревновал. Женщина жаловалась, что блогер напал на нее и избил.

Подписчики Арслана до сих пор пребывают в шоке. Кто-то считает, что произошел несчастный случай, другие полагают, что блогер решил свести счеты с жизнью.



