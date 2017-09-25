Среди пяти погибших в аварии под Курском оказалась чемпионка по фитнес-бикини‍

Крупная авария с пятью погибшими произошла минувшей ночью на 148 км трассы «Курск-Борисоглебск». Среди погибших – Диана Позднякова, чемпионка региональных первенств по фитнес-бикини. Спортсмены возвращались из Липецка с соревнований домой в Белгородскую область.

23-летняя Диана Позднякова ехала в Mitsubishi вместе с тренером и другой спортсменкой. На трассе в их машину врезался Peugeot, водитель которого не справился с управлением. Позднякова скончалась по дороге в больницу. Её наставник госпитализирован в тяжёлом состоянии, вторая спортсменка 32-х лет также находится в больнице.

Во втором автомобиле находились четыре человека: 22-летний водитель и трое женщин в возрасте 51 и 54 года, которые направлялись из Белгородской области в аэропорт Воронежа, откуда должны были лететь на отдых в Чехию. Все они скончались на месте.



