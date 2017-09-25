Найден тайный центр, где нацисты разрабатывали ядерную бомбу

64-летний житель Германии Бернд Тальман с помощью металлоискателя обнаружил в окрестностях города Ораниенбурга предмет - радиоактивный кусок металла, который может быть частью ядерной бомбы нацистов.

Немецкий археолог-любитель считает, что найденный им предмет является доказательством существования во время Второй мировой войны тайного исследовательского центра, в котором Гитлер поручил разработать атомную бомбу, - пишет The Independent.

Мужчина принес предмет домой и сообщил властям о своей находке. Эксперты определили, что металл радиоактивен. Полиция эвакуировала жителей ближайших соседних домов. Находку упаковали в свинцовый контейнер и передали специалистами по радиационной безопасности.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело за незаконное хранение радиоактивного материала. Бернд Тальман не признается, где точно он нашел предмет. Он планировал найти следы, оставшиеся от секретного центра нацистов по производству оружейного плутония, который располагался в районе Ораниенбурга. В этом центре по распоряжению Гитлера работали над созданием атомного оружия.