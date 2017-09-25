Преступники ранили женщину ножом на северо-западе Москвы

В столичном районе Южное Тушино неизвестные напали на женщину.

Согласно последней информации полиции, двое злоумышленников ранили свою жертву ножом в подъезде жилого дома, а затем ограбили ее. Как уточняет в понедельник, 25 сентября, портал "Росбалт", страшное происшествие случилось в проезде Донелайтиса.

Отмечается, что преступники забрали у женщины кошелек с деньгами и картами, а также ноутбук. По факту нападения проводится проверка.