Преступники ранили женщину ножом на северо-западе Москвы
25 сентября 2017, 11:52 [ «Аргументы Недели» ]
В столичном районе Южное Тушино неизвестные напали на женщину.
Согласно последней информации полиции, двое злоумышленников ранили свою жертву ножом в подъезде жилого дома, а затем ограбили ее. Как уточняет в понедельник, 25 сентября, портал "Росбалт", страшное происшествие случилось в проезде Донелайтиса.
Отмечается, что преступники забрали у женщины кошелек с деньгами и картами, а также ноутбук. По факту нападения проводится проверка.