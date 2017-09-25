Снова перевал Дятлова: СК выясняет причины гибели человека на склоне
25 сентября 2017, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
В понедельник, 25 сентября, в СУСК РФ по Свердловской области сообщили, что тело туриста, который скончался в районе перевала Дятлова, было доставлено в город Ивдель.
Сообщение о смерти мужчины в районе перевала Дятлова поступило в правоохранительные органы региона 18 сентября. Через четыре дня спасатели добрались до места нахождения скончавшегося туриста. Впоследствии следователи произвели осмотр тела и не выявили никаких признаков насильственной смерти.
Как уточняет РИА "Новости", для установления точной причины кончины человека была назначена судебно-медицинская экспертиза.