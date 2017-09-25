4 место: Челябинская область стала одним из самых криминальных регионов

Прокуратура России подвела итоги криминальной статистики за первое полугодие 2017 года. Выяснилось, что Южный Урал занимает 4 место по числу преступлений.

Топ-3 заняли Москва и область, а также Краснодарский край. 4 место Южному Уралу обеспечили более 33 тысяч преступлений, из которых половина пришлась на тяжкие и особо тяжкие. При этом показатели прошлого года в регионе выросли на 1.1 процент. Отметим, что таких регионов, где число преступлений выросло, в стране всего восемь.

По данным генпрокуратуры, на Южном Урале стало меньше преступлений, совершенных в пьяном виде, однако выросли показатели по уличной преступности.

Пятое место в рейтинге преступности заняла Башкирия. Кроме того, в десятку вошли Ростовская, Тюменская, Свердловская, Кемеровская области и Татарстан.

Всего в стране за первое полугодие зафиксировано более миллиона преступлений, что почти на 13% выше, чем за аналогичный период 2016-го.