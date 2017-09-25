Более 900 человек эвакуировали из горящей школы в Петергофе

Около 900 человек были экстренно эвакуированы из-за пожара в одной из школ в Петергофе.

В ГУМЧС по Санкт-Петербургу отметили, что к настоящему моменту открытое горение удалось ликвидировать. Как сообщает в понедельник, 25 сентября, РИА "Новости", инцидент произошел в средней образовательной школе №567 в Петродворцовом районе около 9.00 по московскому времени. Предполагается, что пламя вспыхнуло на третьем этаже в кабинете музыки, который не используется долгое время.

Уточняется, что ликвидацией пожара занимались 36 человек личного состава МЧС и 6 единиц техники. Никто не пострадал.