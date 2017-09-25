В Курской области столкнулись две иномарки, 5 человек погибли

В ночь на понедельник серьезное дорожно-транспортном происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в Горшеченском районе Курской области. В результате столкновения машин Peugeot («Пежо 308») и Mitsubishi ( «Мицубиси Галант») погибли пять человек и два человека пострадали.

Спасатели получили сообщение о ДТП вблизи населенного пункта Кулевка Горшеченского района в 00:05 25 сентября.

На место происшествия были направлены спасатели, сотрудники ГИБДД, работники скорой медицинской помощи.

На месте ДТП погибли три пассажирки и водитель, находившиеся в автомобиле Peugeot. В автомобиле Mitsubishi находились тренер и две спортсменки. Они возвращались из Липецка с соревнований в Белгород. Одна спортсменка скончалась по пути в больницу. Пострадали тренер и вторая спортсменка. Они госпитализированы. Тренер находится в тяжелом состоянии.

Врачи Горшеченской ЦРБ сообщили, что жизни пострадавших вне опасности.

По факту столкновения автомобилей и гибели людей правоохранительные органы проводят проверку. В ГУ МЧС России по Курской области открыт телефон горячей линии 8 (4712) 40-01-63 для родственников пострадавших и погибших в ДТП в Горшеченском районе.