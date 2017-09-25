Челябинец закрыл яму дверцей холодильника

Необычный способ ремонта дороги придумал неравнодушный житель Челябинска Федор Борисов. Он увидел, что на пересечении улиц Омская и Блюхера грузовик сместил крышку люка. Образовавшаяся яма могла привести к плачевным последствиям, но после безуспешных обращений в ГИБДД и дорожные службы он собственноручно закрыл люк дверцей от холодильника.

Он рассказал, что после того, как сам попал в эту ловушку, решил найти что-то, что помогло бы прикрыть яму. На ближайшей мусорке нашлась дверь от холодильника. Кроме того, он нашел бесполезные ограждения и обозначил препятствие на дороге.